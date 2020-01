Teramo, muore e le impediscono di riposare assieme al suo amore (Di sabato 4 gennaio 2020) Marco Della Corte Il comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ha impedito che una coppia di ultra 80 enni venissero sepolti nella stessa cappella, i due convivevano ma non erano sposati La signora Maria era da poco venuta a mancare. In vita aveva amato profondamente un uomo. Un rapporto stabile, durato 30 anni con tanto di convivenza, senza tuttavia mai sposarsi. Il comune di Alba Adriatica (Teramo) ha negato che i due venissero sepolti all'interno della stessa cappella. La vicenda è stata resa nota e spiegata dall'ex consigliere comunale Daniele Caponi tramite un post su Facebook. L'uomo ha raccontato di come la convivente del padre fosse venuta da poco a mancare e il suo obiettivo era quello di esaudire l'ultimo desiderio del padre: quello di essere sepolto assieme alla sua compagna. Il comune di Alba Adriatica ha tuttavia negato il permesso di tumulare la signora ... Leggi la notizia su ilgiornale

