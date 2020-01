Rune II: il publisher Ragnarok ha riottenuto gli asset di gioco dopo una battaglia legale con gli sviluppatori (Di sabato 4 gennaio 2020) Una chiusura a lieto fine per il publisher Ragnarok Game, dopo la situazione paradossale in cui si era ritrovata qualche mese fa. Come sicuramente ricorderete, tempo fa Human Head Studios sviluppò l'action RPG Rune II, pubblicandolo in Accesso Anticipato su Steam grazie a Ragnarok Game.Il titolo era stato realizzato grazie ai loro sforzi congiunti e il publisher si era incaricato del supporto post-lancio. Pochissimi giorni dopo la sua pubblicazione, tuttavia, accadde qualcosa di inaspettato e, a tratti. assurdo: Human Head Studios dichiara fallimento e viene immediatamente incorporata da Bethesda, sotto Bethesda Softworks.La mossa non è stata una sorpresa solo per i giocatori, ma anche per la stessa Ragnarok, soprattutto perché gli sviluppatori avevano ancora in mano gli asset e il codice sorgente di Rune II e non erano intenzionati a cederli al publisher, il quale si sarebbe ritrovato ... Leggi la notizia su eurogamer

