Quei misteri dietro la morte di Soleimani (Di sabato 4 gennaio 2020) È da poco passata la mezzanotte quando un aereo partito dalla Siria atterra a Baghdad, la capitale dell’Iraq che, da alcuni giorni, è sconquassata dalle proteste. A bordo del velivolo ci sono due personaggi chiave della politica estera iraniana: il generale Qassem Soleimani, comandante delle Forze Quds, e Abu Mahdi al Muhandis, leader della milizia sciita Hashed. Il generale è da tempo nel mirino di Stati Uniti e Israele. Solamente pochi mesi fa, ad agosto, Tel Aviv aveva provato ad eliminarlo, senza però alcun successo. Occhi furbi e barba brizzolata ben curata, Soleimani sa muoversi con attenzione. A volte si sposta senza lasciare alcuna traccia; altre ancora, invece, si mostra in prima linea per inviare un messaggio ai suoi nemici, come quando si fa immortalare per le strade di Aleppo mentre, non molto lontano, infuria la battaglia contro le milizie jihadiste di Al Nusra. Il ... Leggi la notizia su it.insideover

