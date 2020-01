Previsioni Meteo oggi sabato 4 gennaio | maltempo e nebbia fitta (Di sabato 4 gennaio 2020) Per la giornata di oggi sabato 4 gennaio 2020, la nuvolosità e nebbia continua il suo trend in tutta Italia, specie nelle zone appenniniche. Presenti anche i link per i Meteo locali delle 33 città più popolose. nord: Addensamenti compatti sulla Liguria di levante ed anche sui rilievi alpini, con qualche fiocco di neve oltre i 2000 … L'articolo Previsioni Meteo oggi sabato 4 gennaio maltempo e nebbia fitta proviene da www.Meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #4gennaio #ANSA - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai -