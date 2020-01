Previsioni meteo 5 gennaio: sole e freddo su tutta l’Italia, scendono le temperature (Di sabato 4 gennaio 2020) Secondo le Previsioni meteo, domenica 5 gennaio prevarrà il bel tempo, con sole e poche nuvole e piogge, limitate solo ad alcune zone del Paese. Arriva, però, una prima ondata di freddo, con temperature minime e massime in diminuzione in attesa di un ulteriore calo previsto per la giornata dell'Epifania di lunedì 6 gennaio. Leggi la notizia su fanpage

