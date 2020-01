Pilar Fogliati: chi è, età, carriera televisiva (Di sabato 4 gennaio 2020) In una televisione italiana che non sembra mai rinnovarsi, un barlume di luce con un nome particolare sta spuntando, gettando semi tra fiction, programmi di varia realtà e talent show. Il 2020 può essere, mediaticamente parlando, l’anno di Pilar Fogliatti? Chi direte voi? L’avete vista e incontrata più volte in televisione. Forse non sapevate come si chiamava, ma è lei. Pilar è un nome spagnolo, con il significato di ‘pilastro’, legato alla devozione. E una vera colonna punta a diventare la ragazza, nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992. Ah, nata in Piemonte per sbaglio. Solo che in quei giorni, mentre mamma era incinta, i genitori erano andati a trovare i nonni del nord e improvvisamente si sono rotte le acque, facendo nascere questo fiore di ragazza. LEGGI ANCHE: Chi è Paris Jackson, la figlia di Michael. La costante del 2019 per Pilar è stata ‘Extra’. ... Leggi la notizia su cronacasocial

