Notizia straordinaria: distilleria olandese produce vodka dai tulipani (Di sabato 4 gennaio 2020) In questi ultimi tempi i fiori vengono utilizzati nei modi più strani e meno convenzionali, di certo non si usano più solo per completare l’arredamento della casa. Dalla cucina ad abiti di alta moda i fiori sono spesso protagonisti di opere d’arte straordinarie e di invenzioni fuori dal comune. In Olanda per esempio i tulipani vengono utilizzati per produrre la vodka. Vediamo insieme com’è nata questa creazione molto particolare. Dai tulipani nasce un nuovo tipo di vodka I liquori certamente non hanno come ingredienti principali i fiori, tanto meno i tulipani. Una piccola distilleria olandese tuttavia li ha utilizzati per creare un prodotto nuovo e straordinario: la “Dutch Tulip vodka”. L’ex regista Joris Putman ha infatti messo a punto un processo per produrre dell’ottima vodka utilizzando solo bulbi di tulipano e acqua. Qualche anno fa Putman ... Leggi la notizia su velvetgossip

BentivogliMarco : ???Si apre malissimo l'anno. E' appena giunta la notizia di un incidente alla #Sevel di Atessa che ha causato la mo… - torinoggi : Nuovo look e apertura straordinaria per il Museo della radio e della tv di Torino - AlbertoPenna : RT @BentivogliMarco: ???Si apre malissimo l'anno. E' appena giunta la notizia di un incidente alla #Sevel di Atessa che ha causato la morte… -