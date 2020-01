NBA 2019-2020, Kevin Love e Andre Drummond potrebbero cambiare squadra prima della trade deadline (Di sabato 4 gennaio 2020) La trade deadline, ovvero l’ultimo giorno disponibile per fare scambi durante la stagione NBA 2019-2020, è in programma per il 7 febbraio. Dopo le 12.30 di quel giorno, infatti, nessuna squadra potrà fare movimenti di mercato fino al Draft. Due sono i grossi nomi che secondo i vari rumors dovrebbero cambiare squadra prima di quel momento: Andre Drummond e Kevin Love. Il primo, stante quanto riporta il Detroit Free Press, è molto vicino agli Atlanta Hawks di Trae Young. Il sodalizio della Georgia ha un disperato bisogno di un centro capace di portare una presenza importante sotto canestro e Drummond fa decisamente al caso loro. In cambio i Detroit Pistons, attuale team del pivot statunitense, chiedono una prima scelta protetta e una serie di contratti in scadenza. Un prezzo tutto fuorché esagerato, che lascia pensare che questo movimento di mercato si concretizzerà a ... Leggi la notizia su forzazzurri

