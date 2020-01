Napoli, baby gang prende di mira 14enne e tenta di ucciderlo a coltellate. Tre ragazzini arrestati (Di sabato 4 gennaio 2020) Stava pattinando nel centro commerciale quando è stato preso di mira da una baby gang, che non gli ha dato tregua e lo ha ferito con un coltello. È quello che è successo a un 14enne la sera dell’8 dicembre al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli. Una violenza senza sconti, a quanto sembra, per motivi futili. Prima insulti e poi calci, pugni, colpi con un manganello, per finire con una pugnalata. Sabato è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari la misura di custodia cautelare per i tre membri del gruppo. Sono giovanissimi: due hanno 15 anni e l’altro ne ha appena 16. Per tutti l’accusa è di tentato omicidio. La furia sarebbe scattata senza una ragione apparente. Il 14enne si trovava nella pista di pattinaggio con un’amica quando era stato avvicinato una prima volta. I tre avevano iniziato ad insultarlo, ma il ragazzino aveva deciso di non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

