Microsoft celebra i traguardi raggiunti dalla divisione Xbox negli ultimi 10 anni (Di sabato 4 gennaio 2020) Con l'arrivo del 2020 è arrivato il momento per tutti di tirare le somme, non solo sull'anno passato, ma sull'intera decade trascorsa. Fra questi, non può mancare Microsoft, la quale ha voluto celebrare l'anno nuovo pubblicando un video che riassume i momenti più importanti e i traguardi raggiunti dalla divisione Xbox negli ultimi 10 anni.Nel video, visibile qui di seguito, si parla un po' di tutto, dal lancio delle varie console, all'introduzione di Kinect, all'arrivo di alcune IP importanti, come Halo, Forza Horizon e Minecraft. Naturalmente, non possono mancare Xbox One e Xbox One X, le quali non sono resteranno protagoniste del 2020, in attesa dell'arrivo di Xbox Series X, ma sono state anche il terreno di prova di alcuni importanti servizi lanciati da Microsoft negli ultimi anni, come il programma di retrocompatibilità con Xbox e Xbox 360 e Xbox Game Pass.Non mancano inoltre gli ... Leggi la notizia su eurogamer

