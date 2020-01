Mestre, studentessa di 29 anni investita e uccisa mentre attraversa le strisce pedonali (Di sabato 4 gennaio 2020) Pegah Naddafi, una studentessa di 29 anni italiana di origini iraniane, a Venezia per motivi di studio all'università Ca' Foscari, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' successo a Mestre, in via Vespucci, intorno alla mezzanotte. Leggi la notizia su fanpage

