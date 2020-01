Melissa Satta, il figlio Maddox è diventato uguale a lei: bellissimo (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo un periodo di crisi Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sono tornati insieme e sono più felici e innamorati di prima. E, questo è il gossip degli ultimi giorni, potrebbero presto dare al piccolo Maddox una sorellina. Sembra infatti che l’ex Velina di Striscia la Notizia sia in dolce attesa almeno stando a quanto riportato dalla rivista DiPiù. Il settimanale di gossip, diretto da Osvaldo Orlandini, ha infatti rivelato ciò che è accaduto mentre la bellissima Melissa stava facendo shopping a Milano. I paparazzi l’hanno immortalata mentre acquistava degli indumenti da neonata, di colore rosa, in un negozio per bambini. Ma non è solo questo anche perché potrebbe essersi trattato di un regalo di Natale per la figlia di un’amica. DiPiù aggiunge anche un altro dettaglio a questo indizio di shopping per bebè che in effetti potrebbe essere poco significativo. (Continua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

