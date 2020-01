Martin Scorsese: “Vorrei prendermi un anno per leggere e basta. Joker? Non l’ho visto per intero” (Di sabato 4 gennaio 2020) “Mi piacerebbe prendermi un anno di tempo per leggere e basta. Per ascoltare musica quando ne sento la necessità. Per stare con gli amici, perché ce ne stiamo andando tutti…” In una lunga intervista pubblicata oggi su Repubblica, il regista newyorkese Martin Scorsese racconta desideri e aspirazioni ora che ha 77 anni. Mezzo secolo di carriera (con il fiore all’occhiello di un premio Oscar) Scorsese ha appena festeggiato il successo di The Irishman, distribuito al cinema e sulla piattaforma Netflix. E pensare che all’inizio era titubante, non voleva girarlo: “L’ho visto come un pericolo”, ha raccontato a Dave Itzkoff del New York Times, temendo di finire a fare l’ennesimo film sulla mafia. E invece ha avuto la possibilità di “parlare della vita e dell’esistenza”. I temi della vita e della morte tornano spesso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

