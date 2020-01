M5S e Pd sono morti che camminano, Conte è già il leader del nuovo centrosinistra stile Ulivo (Di sabato 4 gennaio 2020) Con buona pace di Gianluigi Paragone e degli altri esponenti del M5S che stanno abbandonando la nave che affonda, e sulla quale per esplicita scelta dei vertici non sono state previste scialuppe di salvataggio, non saranno loro a provocare l’eventuale crisi di governo. Parliamoci chiaro: il M5S non esiste più da tempo. Ormai altro non è che un riottoso gruppo parlamentare, con un capo politico, Di Maio, inviso ai più e apertamente osteggiato, e questa è una delle novità più interessanti di questo inizio d’anno, anche da personaggi di spicco come Di Battista, con cui un tempo sembrava andare d’amore e d’accordo. Il M5S non può aprire alcuna crisi, per il semplice motivo che non esiste una direzione politica in quel magma indistinto e ormai in guerra con se stesso, e chiunque dovesse assumere un’iniziativa tanto impegnativa, fosse anche lo stesso Di Maio, ... Leggi la notizia su tpi

