Liverpool-Everton | FA Cup | pronostici e probabili formazioni

FA Cup – Klopp batte Ancelotti col Liverpool B : 1-0 all’Everton : Il Liverpool vince anche con le riserve. In FA Cup Jurgen Klopp schiera la squadra B e batte ugualmente l’Everton di Ancelotti che invece manda in campo i titolari. Eppure non sembra. Finisce 1-0 per i Reds che vincono con merito, soprattutto nel secondo tempo (dominato). Rete decisiva di Jones con un tiro a giro sotto la traversa. Nel primo tempo, l’Everton ha più chance ma non le ha concretizzate. Nella ripresa, il Liverpool delle ...

Liverpool Echo : Ancelotti vorrebbe James Rodriguez all’Everton : La scorsa estate il tormentone James Rodriguez tenne banco nelle questioni di mercato del Napoli. L’ex allenatore, Carlo Ancelotti, voleva fortemente il calciatore in azzurro, ma il Real Madrid si rifiutò di chiudere alle condizioni proposte dal presidente De Laurentiis. Il tecnico, tuttavia, non si è mai arreso all’idea di ricongiungersi con James. Tanto che continua a pensarci anche adesso che è approdato sulla panchina ...

Everton - Ancelotti carica : «So come si batte il Liverpool» – VIDEO : Il nuovo tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, sostiene che niente è impossibile nel calcio ed è pronto a battere il Liverpool Carlo Ancelotti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’Everton della grande rivalità che c’è tra i Toffees e i Reds. «Score positivo contro il Liverpool? I tifosi dell’Everon saranno felici… Col Napoli abbiamo battuto i ...

Liverpool : Mane fa la differenza contro l’Everton : Sadio Mane ha trascinato il Liverpool alla vittoria contro l’Everton. I numeri del senegalese certificano la bontà della sua prestazione Continua la cavalcata del Liverpoo. I Reds, nonostante l’ampio turnover, hanno sconfitto i cugini dell’Everton per 5-2. Il protagonista del trionfo del Liverpool è stato Sadio Mane, che oltre al gol realizzato ha effettuato due assist meravigliosi per Origi prima e Robertson ...