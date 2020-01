LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2020 in DIRETTA: Lindvik più forte del vento: concede il bis, Kubacki secondo. Kobayashi e Geiger perdono terreno (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 15.54: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento a lunedì alle 17 per la resa dei conti, l’ultima tappa sul trampolino di Bischofshofen 15.52: La top ten è completata da Kraft (Aut), Leyhe (Ger), Schlierenzauer (Aut), Forfang (Nor), Geiger (Ger), P. Prevc (Slo), D. Prevc (Slo) 15.50: Questo il podio della gara di Innsbruck: vince il norvegese Lindkiv, secondo il polacco Kubacki, unico ad essere salito sul podio in tutte e tre le tappe, terzo il norvegese Tande protagonista di una grande rimonta nella seconda manche 15.48: Seconda vittoria consecutiva di Lindvik dopo il trionfo di Garmisch-Partenkirchen ma è ancora tutto in gioco dopo il risultato di oggi. Kubacki andrà in testa alla generale, poi Lindvik a 9 punti, Geiger e Kobayashi, oggi solo 14mo, a 13 punti 15.47: Lindvik!!! Un salto ... Leggi la notizia su oasport

