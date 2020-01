LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni quinta, tra le donne rivince Lampic! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 E tra poco è il momento della finale maschile, con Klaebo e Golberg a sfidare Bolshunov, Ustiugov, Melnichenko e Retivykh 12.49 DI NUOVO LAMPIC! Bottino pieno nelle Sprint per lei in questo Tour de Ski, secondo posto che si gioca tra Diggins e Jacobsen al fotofinish! quinta Lucia Scardoni, al suo miglior risultato di sempre! 12.48 Eccoci alla volata! 12.47 Terza per ora Scardoni a metà gara, dietro a Jacobsen e Bjornsen 12.46 Nepryaeva quasi scompare alla vista dopo la partenza, probabilmente ha rotto un bastoncino subito ed è poi caduta 12.45 Via alla finale femminile! 12.44 Ed ecco la finale femminile: Diggins, Nepryaeva, Jacobsen, Lampic, Maubet Bjornsen e soprattutto, per i nostri colori, Lucia Scardoni! 12.43 I ripescaggi restano di Bolshunov e Melnichenko, più alti i tempi di Ustiugov e Retivykh (3’10″1 e ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Pellegrino spera nel ripescaggio. Lucia Scardoni in semifina… - zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni in finale! Pellegrino Rastelli e Zelger escon… - 1958Sylvie : @RadioItalia @mengonimarco l'unico di cui mi faccio più Live possibili. Dubito che ci sarà un Mengoni Tour 2020 ?? purtroppo?? -