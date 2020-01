L’Isola dei Famosi, ex concorrente cambia lavoro: “Mi ha molto deluso” (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Isola dei Famosi: ex concorrente avvia la professione di imprenditrice. Con il fratello lancerà dei nuovi prodotti sul mercato. E sul reality si toglie qualche sassolino dalla scarpa… Nel corso delle sue numerose edizioni, L’Isola dei Famosi ha concesso un’importante vetrina anche a personaggi caduti nel dimenticatoio. Tipo Samantha De Grenet, talento precoce dello spettacolo (gli esordi risalgono addirittura a quando aveva 14 anni), pian piano accantonata. Fra le pagine del settimanale Spy la bella showgirl parla di sé, dell’esperienza da naufraga e dei progetti in cantiere. Pronti via e annuncia una bella notizia: “sono diventata imprenditrice”. Forse definirsi tale – aggiunge – è una parola enorme, vedranno gli sviluppi futuri, sono appena agli inizi. Il socio è suo fratello Fabio. In questo mese appena cominciato lanceranno una linea di barrette rivolte ... Leggi la notizia su kontrokultura

