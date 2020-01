La proposta della ministra Pisano: “Password di Stato per tutti i servizi internet” (Di sabato 4 gennaio 2020) La proposta della ministra Pisano sull’identità digitale ha scatenato la polemica social (e non solo). Il Partito Democratico perplesso. ROMA – E’ polemica dopo la proposta sull’identità digitale avanzata dalla ministra Pisano. In un’intervista ai microfoni della trasmissione Eta Beta, in onda sulle frequenze di Radio 1, la titolare del dicastero della Tecnologia ha pensato ad una sola password di Stato per tutti i servizi internet. “Queste credenziali – dichiara l’esponente del Governo citata da Repubblica – potrebbero essere utilizzare per accedere ai servizi del privato come il nostro conto in banca o per effettuare un un acquisto su Amazon. Ogni volta che si crea una user e una password, i dati dovrebbero essere rilasciati dallo Stato perché è l’unico soggetto che ha davvero certezze che quello è un cittadino. Solo ... Leggi la notizia su newsmondo

