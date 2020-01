Guerini: «Missioni italiane continuano». Ma l’allerta resta massima: quanti sono e dove operano i nostri militari in Medio Oriente (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il raid americano in Iraq, che ha portato all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha chiuso qualsiasi discussione possibile in merito al ritiro delle truppe italiane dall’area. «Le Missioni continuano come programmate», ha detto. «C’è stato un innalzamento delle misure di sicurezza previsto in situazioni di questo tipo, ma le Missioni proseguono. Per ora si è deciso di sospendere temporaneamente l’attività di addestramento delle forze irachene, che riprenderà appena le condizioni lo permetteranno». Le aree più a rischio: Iraq e Libano Al momento, in Medio Oriente sono impegnati 6.290 soldati. A destare più preoccupazione è soprattutto l’Iraq, dove già il 10 novembre scorso sono rimasti feriti 5 soldati nell’attentato di Kirkuk. Fonte: Camera dei deputati Stando ai dati della ... Leggi la notizia su open.online

Notiziedi_it : Guerini, innalzata sicurezza in missioni – Ultima Ora - contribuenti : Guerini, innalzata sicurezza in missioni - danieledvpd : RT @LauraGaravini: Ottima decisione Ministro @guerini_lorenzo di alzare livello difesa delle nostre donne e uomini impegnati in missioni di… -