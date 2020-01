Fedez e Chiara Ferragni usano profili fake per difendersi dagli insulti degli haters? L’influencer fa chiarezza (Di sabato 4 gennaio 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono stati accusati di aver utilizzato profili fake per difendersi dagli insulti e dalle cirtiche sui social, ecco cosa ha detto l’influencer Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro di molte critiche e polemiche negli ultimi giorni. Il motivo? Sono stati accusati di usare dei profili fake per difendersi da tutti coloro che sui social li insultano e li attaccano. La Ferragni su Intagram ha postato una foto del figlio Leone, nello scatto si vede il piccolo che gioca con un iPad. Dopo aver visto la foto in tantissimi si sono accorti che l’iPad era aperto in un file di Note, dove erano stati salvati i dati d’accesso di alcuni profili social, tra questi anche @63camilla di Twitter. Su Twitter in molti hanno fatto notare che @63camilla ha sempre postato commenti positivi su Fedez e Chiara Ferragni. L’utente attaccava tutti coloro che invece postavano ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

