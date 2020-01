Come la scorta protegge Papa Francesco (Di sabato 4 gennaio 2020) Papa Francesco vive costantemente in mezzo alle folle, ma Come lavora la sua scorta per proteggerlo? Fanpage ha intervistato un ex commissario di Polizia, responsabile tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila della protezione di Giovanni Paolo II. Come lavora la scorta di Papa Francesco È ancora nelle mente di tutti la sera del 31 dicembre. Quando una donna ha afferrato per un braccio e strattonato Papa Francesco innescando la rabbia del pontefice e portandolo a tirare un paio di colpetti sulla mano della fedele per liberarsi. Immediate sono state poi le sue scuse. “Leggo molte critiche al Papa per un gesto che è stato umanissimo e normale – racconta l’ex responsabile della protezione a Fanpage -. Io penso che quella donna abbia ecceduto nell’entusiasmo, che il suo sia stato un gesto egoista nei confronti di un uomo che, va ricordato, è comunque un anziano ... Leggi la notizia su notizie

