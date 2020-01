Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020: le graduatorie dopo Zagabria. Shiffrin in vetta, Vhlova seconda davanti a Brignone (Di sabato 4 gennaio 2020) Lo slalom femminile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, sorride alla slovacca Petra Vhlova che interrompe la sequenza vincente tra i rapid gates dell’americana Mikaela Shiffrin (seconda). Per Vhlova si tratta, dunque, del primo successo stagionale tra i pali stretti, che le consente di portarsi in seconda posizione nella Classifica generale, scavalcando la nostra Federica Brignone. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate: Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 SHIFFRIN Mikaela (USA) 826 2 VHLOVA Petra (SVK) 513 3 BRIGNONE Federica (ITA) 451 4 REBENSBURG Viktoria (GER) 329 5 GISIN Michelle (SUI) 301 6 HOLDENER Wendy (SUI) 287 7 HOLTMANN Mina Fuerst (NOR) 281 8 LIENSBERGER Katharina (AUT) 269 8 BASSINO Marta (ITA) 269 10 SWENN LAON Anna (SWE) 235 11 GOGGIA Sofia (ITA) 225 11 SUTER Corinne (SUI) ... Leggi la notizia su oasport

