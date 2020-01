Calciomercato Torino, soluzione Okaka in caso d’addio di Zaza (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Torino, soluzione Okaka in caso d’addio di Zaza: il club granata prova a sondare il terreno con l’Udinese Il Torino continua a ricevere attestati di stima per Zaza, con il Besiktas che nelle ultime ore ha dimostrato di fare sul serio per l’attaccante lucano. Sulle cui tracce ci sono anche diversi club italiani, a partire dalla Fiorentina, oltre che interessamenti da Russia e Cina. Secondo Tuttosport, allora, il club granata per cautelarsi avrebbe già pensato ad un eventuale sostituto. Si tratta di Okaka, tanto che Cairo e Bava avrebbero in programma un summit ad ampissimo raggio con l’Udinese. Per parlare di diversi giocatori, compreso Fofana. Ma anche dello stesso Okaka appunto, oltre che di Parigini, Edera e Bonifazi sulla rotta inversa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

