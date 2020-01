Battuta sessista contro Vladimir Luxuria al concerto di Cristina D’Avena (Di sabato 4 gennaio 2020) Non è facile che una persona come Cristina D’Avena entri nel circolo delle polemiche. Eppure è accaduto anche questo a inizio del 2020. Pare incredibile ma è così. Accade che c’è un concerto di Cristina e che un componente della sua band faccia una Battutaccia omofoba contro Vladimir Luxuria. Una madre denuncia il tutto in rete. Ed ecco il patatrack. Anche se, questo bisogna dirlo, nel video si vede Cristina che si arrabbia proprio col suo musicista dicendogli «la prossima volta che fai una Battuta del genere ti butto giù dal palco». Ricominciamo con Cristina che ha dichiarato: «Chiedo scusa a Vladimir per la Battuta infelice del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente». LEGGI ANCHE: Sandra Milo: “Ricevo foto di giovani seminudi”. Cristina si è riferita all’intervento di un componente della band Gem Boy durante il concerto ... Leggi la notizia su cronacasocial

