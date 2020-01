Antartide: al via la prima campagna sulla nuova nave italiana (Di sabato 4 gennaio 2020) Al via in Antartide la prima campagna oceanografica sulla nuova nave italiana, Laura Bassi. Circa 20 ricercatori italiani, dal 6 gennaio al 22 febbraio, svolgeranno attivita’ nel mare di Ross. La campagna fa parte della XXXV missione italiana nel continente bianco e si svolge nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’Universita’ e Ricerca. “La novita’ di quest’anno e’ la nave, la rompighiaccio dell’Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Inogs) di Trieste, intitolata alla prima donna che ha avuto accesso ad una carriera universitaria, Laura Bassi” dice all’ANSA l’oceanografo Pierpaolo Falco, dell’Universita’ Parthenope di Napoli. Essendo una rompighiaccio, la nuova nave, prosegue l’esperto, “ci consentirà di arrivare in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

