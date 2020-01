Anna Tatangelo Instagram micro corpetto bianco detonante, forme da paura: «Maestosa!» (Di sabato 4 gennaio 2020) Una vera e propria ‘deflagrazione’ di forme sull’account Instagram di Anna Tatangelo che si affaccia al nuovo anno con le migliori intenzioni. Negli obiettivi e nella realtà, a giudicare dall’ultimo scatto social condiviso, il primo ‘in solitaria’ del 2020. Dopo il tenero abbraccio con il figlio Andrea, nato quasi 10 anni fa dall’amore con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora si ripropone nella veste che i maschietti preferiscono. Ed è subito ovazione. “Buoni propositi per il 2020… – la didascalia che accompagna la foto promette già bene – puoi fare tutto ciò che hai in testa”. “Tutto, tutto?”, chiedono i fan la cui fantasia è già volata altissimo. Anna Tatangelo Instagram: “Maestosa” nel completino bianco In un total white essenziale Anna si mostra in perfetta forma fisica: il completino composto da morbidi pantaloni a vita bassa e micro corpetto bianco lascia spazio ... Leggi la notizia su urbanpost

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Anna Tatangelo - Un ora che ti ho perso - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Anna Verrà - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte 2019 su Radio Italia Charleroi -