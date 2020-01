Xi dà il via al primo addestramento dell’esercito. Pechino si prepara al peggio? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con un rapido colpo di penna, ieri Xi Jinping ha firmato un ordine di mobilitazione per l’addestramento delle forze armate cinesi, il primo del 2020. Lo ha reso noto l’agenzia Xinhua, che ha inoltre sottolineato come la mossa del presidente della Cina, nonché segretario del Partito Comunista cinese (Pcc) e presidente della Commissione militare centrale (Cmc) punti a “intensificare l’addestramento militare” delle truppe “in condizioni di combattimento reali e di emergenza”. Xi ha chiesto anche all’esercito di “mantenere un alto livello di prontezza”. Tra le altre disposizioni è emersa l’esigenza di integrare “nuove forze nel sistema di operazioni congiunte” e migliorare “il sistema di valutazione”. In altre parole serve rispettivamente una maggiore integrazione tra i vari reparti dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese (Elp) e un miglioramento ... Leggi la notizia su it.insideover

