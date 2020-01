VIDEO ATP Cup 2020, Fognini-Medvedev: highlights e sintesi della partita. Azzurro rimontato, Italia sconfitta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fabio Fognini perde, l’Italia è sconfitta nel primo incontro dell’edizione inaugurale di ATP Cup. Il ligure sciorina ottimo tennis nel primo set contro Daniil Medvedev, ma il russo rimonta e vince per 1-6 6-1 6-3, portando a casa anche il match per la sua patria. Le speranze italiane di conquistare il primo punto della competizione sono ora affidate al doppio, in attesa delle sfide con Norvegia e Stati Uniti di domenica e di martedì in quel di Perth, sede di due dei sei gironi della manifestazione. highlights Fognini-Medvedev ATP CUP 2020 Easy as you like for @fabiofogna. The world No.12 claims the first set against Daniil Medvedev 6-1 in just 30 minutes. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1ee-1f1f9.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

