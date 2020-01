TY1 Sciacalli feat. Noyz Narcos & Speranza. Testo e video (Di sabato 4 gennaio 2020) TY1 Sciacalli feat. Noyz Narcos e Speranza. Testo e video del nuovo pezzo del producer rilasciato su etichetta Thaurus Music / Believe Digital Il producer TY1 ha pubblicato, su etichetta Thaurus Music / Believe Digital dal venerdì 3 Gennaio e disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali, il singolo Sciacalli. Dopo più di tre anni di distanza da “Hardship”, il producer di origine campana pubblica un brano street, aggressivo sul beat che strizza l’occhio a un hip hop old school, realizzato con il featuring Noyz Narcos e Speranza. “Lavorare con Noyz Narcos e con Speranza a questo brano è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara TY1 – Noyz è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni mentre Speranza è una delle voci più autorevoli e rappresentative della nuova scuola. La forza di Sciacalli è da ... Leggi la notizia su dituttounpop

