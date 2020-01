Tre Ferragni a Dubai, Chiara e le sorelle Valentina e Francesca in vacanza negli emirati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo il Natale trascorso in montagna, Chiara Ferragni e Fedez, insieme al piccolo Leone, hanno deciso di trascorrere il loro capodanno 2020 a Dubai, come le decine di foto e stories pubblicate sui rispettivi profili social testimoniano in maniera evidente. La coppia va in giro per esplorazioni nel deserto in sella a di cammello, ma dedica anche molto tempo al primogenito. Le sorelle Ferragni a Dubai con Chiara Ma i tre non sono soli, perché a raggiungerli a Dubai in questi giorni c’è anche la famiglia di Chiara Ferragni, o meglio una sua rappresentanza. Come si sa l’imprenditrice e il musicista non viaggiano quasi mai soli e il più delle volte vengono accompagnati da un folto ma ricorrente gruppo di persone. Tra queste, ovviamente, c’è la famiglia di lei, sempre molto presente nella vita di Chiara Ferragni non solo per ragioni affettive, ma anche ... Leggi la notizia su forzazzurri

