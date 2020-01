Terremoto, scossa magnitudo 4 a grande profondità nel mar Tirreno: avvertita in Sicilia e Calabria [MAPPE e DATI] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito il mar Tirreno alle 12:10 di stamattina. La scossa è stata molto profonda, con un ipocentro misurato dall’INGV a ben 144.8km di profondità, ma nonostante questo la scossa è stata avvertita a Messina, in Sicilia e in Calabria. In questa zona si verificano molto spesso terremoti profondi compresi tra i 100 e i 500 chilometri che non si verificano in altre zone d’Italia. In alcuni casi questi terremoti hanno magnitudo anche rilevante. Negli ultimi anni ce ne sono stati due di magnitudo superiore a 5, e in passato, precisamente nel 1938, ce n’è stato uno addirittura di magnitudo 7,1, uno dei più forti registrati nell’area italiana. Come si distribuiscono gli ipocentri in profondità? Osservando in sezione, si nota un volume sismogenetico. Gli ipocentri in profondità non sono sparpagliati, ma si addensano formando una linea che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

