Szczesny su Kulusevski | «Giocatore forte | gran colpo della Juve»

Szczesny parla dell'acquisto di Kulusevski: «È un Giocatore forte e di talento, credo che la Juve abbia fatto un gran colpo» Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. All'interno della sua intervista ha dedicato un passaggio anche al recente acquisto di Dejan Kulusevski da parte dei bianconeri. Le parole del polacco: «Kulusevski? È un Giocatore forte, di grande talento. Credo che la Juve abbia fatto un gran colpo, adesso ovviamente è tornato al Parma, come è giusto che sia, per accrescere la sua esperienza nel nostro campionato. Ma credo che la Juve abbia fatto un gran colpo».

