Sport in tv oggi (venerdì 3 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) oggi venerdì 3 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: inizia la ATP Cup di tennis, subito l’Italia in campo contro la Russia nella nuova competizione per Nazioni; proseguono il Tour de Ski con 10 e 15 km in Val di Fiemme e la Tournée dei Quattro Trampolini con le qualificazioni a Innsbruck; in serata da non perdere l’incontro di Milano in Eurolega, l’Olimpia se la dovrà vedere con lo Zenit alle ore 20.45 al Mediolanum Forum. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi venerdì 3 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (3 gennaio): PROGRAMMA, orari E palinsesto venerdì 3 gennaio: 00.00 TENNIS – ATP Cup, Belgio-Moldavia 01.00 TENNIS – ATP Cup, Grecia-Canada 03.00 TENNIS – ATP Cup, USA-Norvegia 07.30 TENNIS – ATP Cup, Bulgaria-Gran ... Leggi la notizia su oasport

