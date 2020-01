Salerno Pulita, intesa troppo cara per Il consigliere Lambiase (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“I nuovi contratti di servizio tra il Comune e la società Salerno Pulita costano troppo ai cittadini”. A sostenerlo il consigliere Comunale di Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase che in una nota ricorda che il Consiglio Comunale del 30 dicembre scorso (2019) ha approvato i nuovi “contratti di servizio” tra il Comune di Salerno e la società Salerno Pulita s.p.a. in base ai quali la Società partecipata fornirà per i prossimi cinque anni i servizi sul territorio relativi alla “Igiene Ambientale”, alla “Raccolta differenziata”, alla “Gestione di Impianti”, alla “Pulizia di uffici comunali, scuole, palestre, cimitero, teatro Verdi e bagni pubblici. Secondo Lambiase, però, a fronte di un costo dei servizi precedentemente erogati di 22 milioni di euro ogni anno, i nuovi Contratti prevedono un aumento di oltre 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. ... Leggi la notizia su anteprima24

