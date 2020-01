Repubblica: Napoli, niente rivoluzione, De Laurentiis vuole rinnovare anche con i leader dell’ammutinamento (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tira decisamente aria di disgelo al Napoli, nonostante l’arbitrariato per le multe sia ancora in piedi dal momento che nessuna delle parti ha rinunciato, si avverte chiaramente che le tensioni si sono sciolte.Merito anche di Rino Gattuso, come sottolinea oggi Repubblica, che ha saputo convincere il presidente ad allentare la presa e ad ammorbidirsi con la squadra. Non è infatti un caso che da qualche tempo siano ripresi i contatti per i rinnovi e che, come conferma sempre Repubblica, il più vicino alla firma sia proprio Allan, uno dei capi della rivolta del 5 novembre Il centrocampista sta per firmare con il Napoli fino al 2024 e avrà l’aumento che chiedeva e meritava, nonostante il suo screzio (chiuso con un chiarimento amichevole) con Edoardo De Laurentiis. Allan è considerato uno degli insostituibili da Gattuso, che è rimasto molto colpito dal valore complessivo della squadra ... Leggi la notizia su ilnapolista

