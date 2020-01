Renato Balestra, l’argomento Chiara Ferragni lo manda ‘fuori di testa’. È puro veleno a Vieni da me (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il celebre e storico stilista italiano Renato Balestra è stato ospite a ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Durante la sua intervista ha toccato diversi argomenti, in particolare si è soffermato sul mondo della moda e sulle sue esperienze professionali. Ma ciò che ha lasciato tutti di stucco è stata una critica abbastanza forte riservata nei confronti dell’influencer, nonché moglie dell’artista Fedez, Chiara Ferragni. Innanzitutto Balestra ha voluto ripercorrere gli inizi della sua carriera: “Il mio sogno era fare musica ed ho studiato per quello, solo che mio padre era ingegnere e in famiglia c’erano diversi ingegneri e così ho studiato ingegneria. Un giorno ero all’università ed una mia amica che mi piaceva voleva farsi un abito. Aveva una stoffa e non trovava niente. Un giorno eravamo al mare e alcuni miei amici mi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

