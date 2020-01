Regno Unito, i vegani come seguaci di una religione. Il giudice: «Non si possono discriminare» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non è discriminabile chi decide di aderire al veganesimo etico – considerato alla stregua di una religione o di un credo filosofico. Così i suoi seguaci devono essere trattati esattamente come chiunque altro, in base all’Equality Act del 2010. Il caso A stabilirlo è il tribunale del lavoro britannico, emettendo la sentenza su un caso destinato, con tutta probabilità, a entrare nella giurisprudenza. Il caso è stato sollevato su ricorso di Jordi Casamitjana, un impiegato della League Against Cruel Sports, organizzazione benefica a difesa degli animali e contro sport come la caccia alla volpe, alla lepre e al cervo. L’uomo è stato licenziato dall’associazione per aver polemizzato sul fatto che il fondo pensioni dell’Against Cruel Sports fosse indirizzato a società coinvolte in test sugli animali. Un licenziamento, a suo avviso, dettato dal suo credo ... Leggi la notizia su open.online

