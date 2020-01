Razzi Katjusha lanciati contro l’aeroporto di Baghdad, almeno 8 morti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono almeno otto i morti nell'attacco all'aeroporto di Baghdad. Tre, forse quattro Razzi Katjusha sono stati lanciati contro lo scalo internazionale della capitale irachena vicino al quale c'e' una base logistica dell'intelligence americana. E così si infiamma la situazione in Iraq dopo l'assalto all'ambasciata americana. Secondo il governo iracheno, i Razzi hanno colpito la zona cargo dell'aeroporto, due auto sono andate in fiamme e un certo numero di persone sono rimaste ferite. Secondo alcune ricostruzioni, dopo l'attacco con i Razzi si e' levato in volo un elicottero americano che ha aperto il fuoco contro 2 auto, su una delle quali viaggiava un leader delle milizie sciite paramilitari filo iraniane.Poche ore prima, il segretario alla Difesa Usa , Mark Esper, ripreso dal quotidiano "New York Times" ha dichiarato che l'esercito degli Stati Uniti colpira' preventivamente le forze ... Leggi la notizia su ilfogliettone

