Perché i giornalisti ce l’hanno così tanto con Amadeus?

Nel giornalismo funziona così. Vince chi arriva prima. E chi arriva prima è colui che ha trovato le notizie. Ma, a volte quando si danno degli impegni e non li si rispettano, accade che i giornalisti ti si rivoltano contro. Amadeus, conduttore del prossimo Festival di Sanremo aveva annunciato che avrebbe elencato il nome dei partecipanti la sera del 6 gennaio, durante la puntata de I Soliti Ignoti. Accade però che il 30 dicembre il settimanale Chi sostiene di avere in anteprima la lista dei partecipanti. Ed effettivamente l'elenco prevedeva venti nomi credibili. Bastava fare una smentita. E invece, la risposta di Amadeus è stato sparigliare le carte e annunciare in un'intervista a Repubblica il blocco dei venti big partecipanti per il giornale pubblicato il 31 dicembre. Risultato? Tranne un paio di artisti, 'Chi"'ci aveva preso. O, come è più probabile, nella redazione

