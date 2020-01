NBA 2020, i risultati della notte (3 gennaio): vincono Clippers e Mavericks, Gallinari aiuta i Thunder contro gli Spurs privi di Belinelli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nove partite sono andate in scena in questa notte NBA, impegnate tante franchigie che stanno cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa stagione. Andiamo a scoprire che cos’è successo lungo i parquet d’America, là dove viene ancora osservato il ricordo di David Stern, scomparso nel primo giorno dell’anno. vincono a fatica gli Charlotte Hornets in casa dei Cleveland Cavaliers: il 106-109 finale racconta di un recupero dal -7 dell’intervallo nei due quarti finali grazie ai 30 punti di Terry Rozier e ai 16 con 11 rimbalzi di Devonte’ Graham, mentre ai Cavs non bastano i 21 di Collin Sexton e i 17 di Cedi Osman. A dare ai Denver Nuggets il 116-124 sugli Indiana Pacers, invece, è una gran prestazione in uscita dalla panchina di Michael Porter Jr., autore di 25 punti, con Jamal Murray e Nikola Jokic a 22. Per i Pacers 30 di Jeremy Lamb e 21 di ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : NBA 2020, i risultati della notte (3 gennaio): vincono Clippers e Mavericks, Gallinari aiuta i Thunder contro gli S… - gregariomai : Thunder, sorpresa infinita: Gallo vince il derby con Belinelli - gregariomai : Bam Bam e Herro: Miami ferma i Raptors e sale sul podio. Doncic show: Dallas vola -