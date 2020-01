Milan, Ibrahimovic: ecco il gol dello svedese in amichevole – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ibrahimovic ha fatto il suo esordio con il Milan oggi in amichevole: segnando un gol nel 9-0 complessivo contro la Rhodense Oggi pomeriggio si è svolta a Milanello una partita amichevole tra i rossoneri e la Rhodense, squadra che milita nel girone A dell’Eccellenza. L’evento è coinciso anche con il debutto di Zlatan Ibrahimovic in un match, seppur non ufficiale, con la maglia del Milan. Un gol e un assist per lo svedese che ha subito fatto vedere una discreta forma. Pioli gli concederà qualche minuto contro la Sampdoria? Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

