Migranti, primi sbarchi del 2020 in Sardegna: 38 algerini soccorsi nella zona del Sulcis (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non ancora trovata la barca che li ha trasportati: sono tutti in buone condizioni di salute e sprovvisti di documenti. Dopo i primi accertamenti, il trasferimento al Cas di Monastir per l’identificazione Leggi la notizia su ilsecoloxix

