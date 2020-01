LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: match delicatissimo sulla strada verso i play-off (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, match valido per la diciassettesima giornata di Eurolega 2019-2020. Al Forum di Assago gli uomini di coach Ettore Messina, reduci dalla sconfitta nel big match di Legabasket contro la Virtus Bologna (83-70), sfidano il fanalino di coda Zenit (4-12) nell’ultima sfida del girone d’andata di Eurolega. I meneghini, attualmente ottavi in graduatoria con un record di 8 vinte e 8 perse, cercano una vittoria che sarebbe importantissima in chiave play-off contro i russi di Joan Plaza. L’Olimpia nell’ultimo turno ha tenuto testa fino all’ultimo al CSKA Mosca, cedendo solo nel finale sotto ai colpi degli ex Daniel Hackett e Mike James (78-75); la sconfitta in terra russa è stata la sesta nelle ultime ... Leggi la notizia su forzazzurri

