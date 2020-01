Legge Dopo di noi: misure e agevolazioni per soggetti disabili e senza famiglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che ne sarà dei soggetti disabili se i genitori non potranno più occuparsene (es. in caso di morte)? A questo interrogativo ha cercato di dare risposta la Legge Dopo di noi (L. n. 112/2016), la quale riconosce una serie di agevolazioni per favorire i soggetti gravemente disabili costretti a vivere senza la presenza di familiari che possono prendersene cura. Dunque, obiettivo primario della Legge è di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. I benefici sono di diverso tipo: dalla concessione di maggiori agevolazioni fiscali all’estensione di alcune esenzioni in merito all’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, ivi compresi il trust, istituiti a favore di soggetti con disabilità grave. La Legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal ... Leggi la notizia su leggioggi

