La verità sul concerto di Clementino, la marijuana e l’inchiesta (che non c’è) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Al momento non è stata aperta nessuna inchiesta ufficiale sul rapper Clementino; nelle scorse ore era stato indicato come indagato dalla Procura di Nocera Inferiore per aver inneggiato all'uso di marijuana. In realtà, la Polizia ha segnalato alcune frasi ambigue pronunciate dal palco al momento del lancio di gadgets, bustine di cartine e filtrini. Leggi la notizia su napoli.fanpage

civcatt : A 40 anni da 'Il #potere dei senza potere' @OcchettaF rilancia alcuni insegnamenti di Havel sul rapporto tra… - GFT78 : RT @Zziagenio78: LA VERITÀ SUL VIDEO DI BERGOGLIO: - ItaloItaliano : RT @GoffredoB: #migranti, la verità sugli sbarchi e le responsabilità (e irresponsabilità...) dei politici @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @p… -