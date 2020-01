La risata non ha colore politico - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pedro Armocida Il soggetto di Tolo Tolo era già tutto nello sketch del lontano 2006 nella «sua» Telenorba quando Checco Zalone cantava Bocchino rigatu (sì è proprio quello che avete capito: «In Brasile ho incontrato una prostituta con i denti sporgenti») e rispondeva così alla conduttrice che gli chiedeva perché avesse lasciato Capurso per il Sudamerica: «So' immigrato. Sai io sono classica persona che apre negozio, non paga nessuno e poi va in Brazil...». In Tolo Tolo scappa in Africa dopo che gli fallisce il sushi a Gravina di Puglia. Vista l'ambientazione è stato subito paragonato a Finché c'è guerra c'è speranza diretto e interpretato nel 1974 da Alberto Sordi che con Scola aveva precedentemente girato Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?. Accostamento curioso, visto che recentemente Paolo Virzì, cosceneggiatore di Tolo Tolo, ... Leggi la notizia su ilgiornale

LegaSalvini : ++ Salvini zittisce le critiche per la parodia sul Papa: 'Fatevi una risata' Il leader della Lega Matteo Salvini sm… - Rian31065323 : @matteosalvinimi Questo, è un politico! Non vedo nessuna speranza per questo paese con un capo di governo cosi. Fac… - gguksmyremedy : Non pensavo di avere bisogno di sentire questa risata finì ad oggi -