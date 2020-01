Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato in fabbrica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Incidenti sul lavoro, si aggrava il bilancio. La prima vittima del 2020 è stata registrata a Chieti dove un operaio è morto schiacciato in fabbrica. ROMA – Incidenti sul lavoro, il bilancio complessivo si aggrava. La prima vittima del 2020 è stata registrata in provincia di Chieti. Un operaio di 29 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato in fabbrica. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica. Incidenti sul lavoro, operaio morto in provincia di Chieti L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di venerdì 3 gennaio 2010. L’uomo era al lavoro nella fabbrica Sevel, ditta esterna dell’ex gruppo Fiat, quando è rimasto schiacciato dal supporto di ferro dell’impianto robotico. Inutile il tentativo da parte dei soccorsi che hanno potuto dichiarare solo la morte del 29enne, la prima vittima del 2020 dopo ... Leggi la notizia su newsmondo

