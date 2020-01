In Iraq Trump fa un azzardo e mette a rischio la rielezione. Soprattutto se ci saranno vittime Usa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un rischio enorme, una scelta avventata, sconsiderata se si analizzano dinamica e tempistiche. Con il raid americano che ha ucciso il generale Soleimani, emanazione militare del conservatorismo della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, nonché uno degli uomini più potenti della Repubblica Islamica, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe anche giocarsi la rielezione alle prossime Presidenziali di novembre 2020. Questo perché è stato lui, in prima persona, forse sfruttando informazioni d’intelligence, a ordinare l’operazione. Nessun piano d’evacuazione preventivo e nessuna informazione trasmessa al Congresso, secondo le informazioni circolate dopo il raid. Adesso, però, si ritrova a gestire una situazione in cui i suoi militari, il personale diplomatico e tutti gli altri cittadini Usa in Iraq rappresentano un possibile bersaglio delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

