IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 | anticipazioni di lunedì 6 gennaio 2020

anticipazioni puntata n. 56 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 6 gennaio 2020: Marcello (Pietro Masotti) apprende la notizia dell'incidente di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) e ora non sa più come comportarsi con Roberta (Federica Debenedittis)… Silvia (Marta Richeldi) è preoccupatissima per suo figlio Federico e intanto non vede di buon occhio la sempre maggiore vicinanza tra Marcello e Roberta… Riccardo (Enrico Oetiker) si interessa ancora alla vicenda di Angela (Alessia Debandi), ma Ludovica (Giulia Arena) non ci pensa neanche a farsi da parte… Luciano (Giorgio Lupano) non dice tutta la verità a Silvia sulle reali condizioni di Federico…

